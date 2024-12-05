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Двукратного чемпиона мира по грэпплингу из Казахстана поймали на допинге

Грэплинг Допинг Спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 18:05 Фото: Instagram/samat.bjj
Международное агентство по тестированию (ITA) на своем официальном сайте сделало заявление о казахстанском бойце Самате Айтпанбете, которого подозревают в применении допинга, сообщает Zakon.kz.

Как передает Sportarena, известный грэпплер временно отстранен от соревновательной деятельности за нарушение антидопинговых правил. В его анализах обнаружили следы сразу двух запрещенных препаратов: "Дростанолона" и "Кломифена".

Что очень важно, допинг-тест он сдал 12 октября, в заключительный день чемпионата мира, который проходил в Астане. В тот момент Самат Айтпанбет завоевал очередное "золото" в весовой категории до 62 кг и получил звание мастера спорта международного класса. 

Теперь, если Объединенный мир борьбы и Международное агентство по тестированию в ходе расследования все-таки дисквалифицирует 27-летнего алматинца, то его высшую медаль на ЧМ-2024 получит другой казахстанец – Нурбек Мырзалинов, которого Айтпанбет разгромил в финале со счетом 5:0.

В первый раз Самат стал чемпионом мира в 2023 году. Тот грандиозный успех признали историческим для Казахстана, поскольку у республики еще не было победителя ЧМ по грэпплингу среди взрослых.

Помимо карьеры спортсмена, Айтпанбет занимается и тренерской деятельностью.

Между тем, казахстанская армия болельщиков по боям без правил ждет встречи своего любимца Шавката Рахмонова, который утром 8 декабря сразится с ирландцем Иэном Гэрри за временный титул в полусреднем весе UFC. 

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