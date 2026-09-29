Уже второй спортсмен из Узбекистана провалил допинг-контроль на Азиаде в Японии

Международное агентство по тестированию (ITA) огласило, что допинг-проба представителя Узбекистана в гребле на каноэ Павла Эйгеля имеет неблагоприятный аналитический результат на триметазидин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, пробу взяли специалисты ITA 23 сентября 2026 года в Японии в рамках внесоревновательного допинг-контроля.

"Триметазидин включен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в категорию S4 – "Гормональные и метаболические модуляторы". Вещество запрещено как во время соревнований, так и в период вне соревнований и относится к неспецифическим запрещенным субстанциям. Триметазидин применяется, в частности, для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку способствует улучшению кровоснабжения сердца.

Спортсмена уведомили о выявленном нарушении. Он временно отстранен до завершения разбирательства в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами OCA.

На период действия временного отстранения Эйгелю запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках, тренерской работе и любой другой деятельности в рамках Азиатских игр 2026 года в Айти и Нагое.

Спортсмен имеет право обжаловать это решение. Кроме того, Эйгель может потребовать проведения анализа пробы B. До этого у бронзового призера Азиатских игр-2026, узбекистанского бойца ММА Нодирбека Шавкатова, тоже выявили запрещенное вещество в допинг-пробе.

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