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Спорт

Иэн Гэрри обратился к Шавкату Рахмонову на казахском языке

Иэн Гэрри обратился к Шафхату Рахмонову на казахском языке, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 09:10 Фото: Instagram/iangarry
Ирландский боец смешанных единоборств Иэн Гэрри в своем Instagram обратился к Шавкату Рахмонову на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

В бою против ирландца Рахмонов впервые не смог одолеть противника досрочно.

"Шавкат, ты принял бой, когда тебе и не нужно было принимать и рисковать возможностью титульного поединка. От меня только уважение тебе и твоему таланту! Поздравляю! С нетерпением жду встречи с тобой в будущем – ты и я, мы оба знаем, кто более опасный боец!" – написал он.

Эдуард Базров – главный тренер команды Dar Team, за которую выступает боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, рассказал, почему тот с трудом устоял против Иэна Гэрри.

Иэн Гэрри обратился к Шафхату Рахмонову на казахском языке, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 09:10

Фото: Instagram/iangarry

"У нас были очень большие проблемы со здоровьем перед этим боем. Просто мы ничего не говорили. Как есть вышли на этот бой. В нашем случае ни один боец UFC не вышел бы на бой в таком состоянии, как у нас было. Конкретные проблемы были у Шавката именно со здоровьем", – сказал он.

Утром 8 декабря болельщики казахстанского бойца Шавката Рахмонова увидели один из самых трудных его поединков в карьере, когда он чуть не проиграл ирландцу Иэну Гэрри в рамках ивента UFC 310.

Аксинья Титова
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