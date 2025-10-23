К Шавкату Рахмонову обратилась сестра в особенный день

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94

Сегодня, 23 октября 2025 года, прославленный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий под эгидой UFC в полусреднем весе, отмечает личный праздник – день рождения. В связи с этим к нему обратилась его сестра, сообщает Zakon.kz.

Сора Рахмонова в Instagram-Stories опубликовала редкие семейные фото, под которыми поздравила брата с 31-летием. Фото: Instagram/sora_rakhmonova_ "Поздравляю вас с днем рождения", – написала на двух языках 27-летняя Сора, обращаясь к Шавкату. Материал по теме Шавкат Рахмонов занял строчку в легендарном рейтинге В апреле 2025 года стало известно, что сестра непобежденного казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова родила первенца. Радостным событием поделился ее муж Нурсултан Орынбасаров. Позднее Сора опубликовала видео выписки из роддома.

