#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Спорт

К Шавкату Рахмонову обратилась сестра в особенный день

казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 16:45 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Сегодня, 23 октября 2025 года, прославленный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий под эгидой UFC в полусреднем весе, отмечает личный праздник – день рождения. В связи с этим к нему обратилась его сестра, сообщает Zakon.kz.

Сора Рахмонова в Instagram-Stories опубликовала редкие семейные фото, под которыми поздравила брата с 31-летием.

Фото: Instagram/sora_rakhmonova_

"Поздравляю вас с днем рождения", – написала на двух языках 27-летняя Сора, обращаясь к Шавкату.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 16:45
Шавкат Рахмонов занял строчку в легендарном рейтинге

В апреле 2025 года стало известно, что сестра непобежденного казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова родила первенца. Радостным событием поделился ее муж Нурсултан Орынбасаров. Позднее Сора опубликовала видео выписки из роддома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Подъезд к аэропорту ограничат в Алматы
17:08, Сегодня
Подъезд к аэропорту ограничат в Алматы
Шавкат Рахмонов побывал в уникальном гидротехническом сооружении США, откуда поздравил казахстанцев
12:10, 09 декабря 2024
Шавкат Рахмонов побывал в уникальном гидротехническом сооружении США, откуда поздравил казахстанцев
В семье сестры Шавката Рахмонова объявили о пополнении
10:38, 04 апреля 2025
В семье сестры Шавката Рахмонова объявили о пополнении
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: