Без шансов для соперника: Сагындык Тогамбай мощно вышел в полуфинал

Фото: olympic.kz

Сагындык Тогамбай, выступающий за сборную Казахстана по боксу, примет участие в полуфинале чемпионата Азии в Улан-Баторе (Монголия). Тогамбай пробился в 1/2 континентального первенства в весовой категории до 90 кг, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале он оказался сильнее Ханя Сюэчженя из Китая. Бой завершился победой решением судей со счетом 4:1. Таким образом, Сагындык Тогамбай гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. 5 апреля также в полуфинал вышли Айгерим Саттыбаева (до 48 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг).

