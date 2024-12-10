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Спорт

Казахстанец завоевал "серебро" ЧМ по тяжелой атлетике в Бахрейне

Казахстанец завоевал &quot;серебро&quot; ЧМ по тяжелой атлетике в Бахрейне, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 23:43 Фото: olympic.kz
Казахстанский тяжелоатлет Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Манаме (Бахрейн). Штангист представлял страну в весовой категории до 81 кг, сообщает Zakon.kz.

В сумме двоеборья Чуркин поднял 368 (164+204) кг. Данный результат принес ему втрое место.

Победу одержал Ри Чон Чон (Северная Корея) – 371 (166+205) кг.

Бронзовую медаль завоевал Мухаммадкодир Тоштемиров – 355 (165+190) кг.

Также в этом весе выступил казахстанец Александр Уваров. Он финишировал пятым – 351 (160+191) кг.

Ранее сообщалось, что женская команда Казахстана по гандболу завоевала "бронзу" на чемпионате Азии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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