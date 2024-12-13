Тяжелоатлет Артем Антропов завоевал второе "золото" для Казахстана на чемпионате мира

Казахстанский штангист Артем Антропов 13 декабря стал одним из героев чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящего в Манаме (Королевство Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, спортсмен, выступавший в весовой категории до 102 кг, завоевал золотую медаль, показав впечатляющий результат в сумме двоеборья — 400 кг (170 кг в рывке и 230 кг в толчке).

Для 24-летнего карагандинца этот триумф стал особенно важным, ведь он вернулся на международную арену после 16-месячной дисквалификации за допинг, причиной которой, по словам представителей сборной, стало использование "грязного" спортивного питания из США.

В напряженной борьбе Антропов обошел катарца Фареса Эльбаха, показавшего результат 399 кг (174+225), и испанца Маркоса Руиса, завершившего соревнования с итогом 395 кг (183+212).

12 декабря казахстанский штангист Нургиса Адилетулы завоевал золотую медаль в весовой категории до 96 кг на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Манаме.