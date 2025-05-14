Казахстанский штангист Артем Антропов завоевал "серебро" ЧА-2025 в Китае

14 мая представитель сборной Казахстана по тяжелой атлетике Артем Антропов удостоился серебряной медали на чемпионате Азии в городе Цзяншань (Китай), сообщает Zakon.kz.

Наш спортсмен поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 102 кг, подняв в сумме двоеборья 386 (165+221) кг.

По информации пресс-службы ФТА РК, "золото" азиатского чемпионата досталось хозяину помоста Лу Хуаньхуа – 410 (180+230) кг.

Фото: Instagram/wf_rk

На третью ступень пьедестала почета поднялся Дауранбек Хасанбаев из Туркменистана, который сумел осилить 377 (182+195) кг.

Для Антропова это второй успех на международной арене после возвращения на помост из-за дисквалификации.

Пять месяцев назад он стал чемпионом мира 2024 года в Манаме (Бахрейн).