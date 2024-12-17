#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
522.49
547.88
5.06
Спорт

"Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера

&quot;Манчестер Юнайтед&quot; готов продать своего лидера, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 05:57 Фото: Instagram/marcusrashford
"Манчестер Юнайтед" намерен продать своего воспитанника Маркуса Рашфорда. В клубе считают, что переход в январе был бы идеальным вариантом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, клуб согласен на предложение о покупке Рашфорда по сниженной цене.

Однако при его зарплате в 365 тыс. фунтов (242 млн 393 тыс. 397 тенге) в неделю позволить его себе могут лишь несколько клубов.

В текущем сезоне нападающий отыграл 24 матча во всех турнирах, восемь раз поразил ворота соперника и отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" за две минуты вырвал победу у "Сити".

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Мбаппе вернулся к тренировкам с "Реалом" после травмы
Спорт
03:59, 17 декабря 2024
Мбаппе вернулся к тренировкам с "Реалом" после травмы
"Кайрат" узнал место проведения "Финала четырех" Лиги чемпионов по футзалу
Спорт
21:23, 16 декабря 2024
"Кайрат" узнал место проведения "Финала четырех" Лиги чемпионов по футзалу
На арене мирового плавания появился 18-летний звездный чемпион из России
Спорт
15:42, 16 декабря 2024
На арене мирового плавания появился 18-летний звездный чемпион из России
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: