"Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера
Фото: Instagram/marcusrashford
"Манчестер Юнайтед" намерен продать своего воспитанника Маркуса Рашфорда. В клубе считают, что переход в январе был бы идеальным вариантом, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает The Guardian, клуб согласен на предложение о покупке Рашфорда по сниженной цене.
Однако при его зарплате в 365 тыс. фунтов (242 млн 393 тыс. 397 тенге) в неделю позволить его себе могут лишь несколько клубов.
В текущем сезоне нападающий отыграл 24 матча во всех турнирах, восемь раз поразил ворота соперника и отдал три результативные передачи.
Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" за две минуты вырвал победу у "Сити".
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