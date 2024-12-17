"Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера

"Манчестер Юнайтед" намерен продать своего воспитанника Маркуса Рашфорда. В клубе считают, что переход в январе был бы идеальным вариантом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, клуб согласен на предложение о покупке Рашфорда по сниженной цене.

Однако при его зарплате в 365 тыс. фунтов (242 млн 393 тыс. 397 тенге) в неделю позволить его себе могут лишь несколько клубов.

В текущем сезоне нападающий отыграл 24 матча во всех турнирах, восемь раз поразил ворота соперника и отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" за две минуты вырвал победу у "Сити".

