Маркус Рэшфорд вернулся в "Манчестер Юнайтед" под новым номером

После завершения ЧМ-2026 по футболу известный нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд вернулся на родину в свой клуб "Манчестер Юнайтед", где он не выступал последние полтора сезона, сообщает Zakon.kz.

По сведениям знаменитого журналиста Фабрицио Романо, по возвращении в свой родной коллектив Рэшфорд получил новый номер на майке – 14.

Ранее форвард выступал на "Уолд Траффорд" под 10-м номером, а после его ухода в аренду его футболка досталась бразильскому форварду Матеусу Кунья.

Накануне Рэшфорд присоединился к своим коллегам по клубу в тренировочном лагере в Ирландии. Он не играл за "манкунианцев" с декабря 2024 года, после того как у него не заладились дела с бывшим главным тренером Рубеном Аморимом.

Португалец отстранил его от тренировок команды, и Маркус в январе 2025 года перешел на правах аренды в "Астон Виллу".

Затем он ушел на аренду в "Барселону", где забил 14 голов в 49 матчах.

Во время ЧМ-2026 форварда снова захотел вернуть домой нынешний рулевой "МЮ" Майкл Кэррик.

"Я играл вместе с ним и участвовал в матче, в котором он дебютировал, так что у нас есть общая история. На этой неделе в Дублине у нас будет полный состав. Летим туда напрямую и проведем несколько дней, когда вся команда снова будет вместе. Маркус – часть этой команды". Главный тренер "МЮ" Майкл Кэррик

Помимо Рэшфорда из Ла Лиги в английский футбольный чемпионат пришли еще два перспективных игрока "Реала".