#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Спорт

Маркус Рэшфорд вернулся в "Манчестер Юнайтед" под новым номером

Футбол Новый Номер МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 14:45 Фото: Instagram/marcusrashford
После завершения ЧМ-2026 по футболу известный нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд вернулся на родину в свой клуб "Манчестер Юнайтед", где он не выступал последние полтора сезона, сообщает Zakon.kz.

По сведениям знаменитого журналиста Фабрицио Романо, по возвращении в свой родной коллектив Рэшфорд получил новый номер на майке – 14.

Ранее форвард выступал на "Уолд Траффорд" под 10-м номером, а после его ухода в аренду его футболка досталась бразильскому форварду Матеусу Кунья.

Накануне Рэшфорд присоединился к своим коллегам по клубу в тренировочном лагере в Ирландии. Он не играл за "манкунианцев" с декабря 2024 года, после того как у него не заладились дела с бывшим главным тренером Рубеном Аморимом.

Португалец отстранил его от тренировок команды, и Маркус в январе 2025 года перешел на правах аренды в "Астон Виллу".

Затем он ушел на аренду в "Барселону", где забил 14 голов в 49 матчах.

Во время ЧМ-2026 форварда снова захотел вернуть домой нынешний рулевой "МЮ" Майкл Кэррик.

"Я играл вместе с ним и участвовал в матче, в котором он дебютировал, так что у нас есть общая история. На этой неделе в Дублине у нас будет полный состав. Летим туда напрямую и проведем несколько дней, когда вся команда снова будет вместе. Маркус – часть этой команды".Главный тренер "МЮ" Майкл Кэррик

Помимо Рэшфорда из Ла Лиги в английский футбольный чемпионат пришли еще два перспективных игрока "Реала".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Главный тренер &quot;Ман Юнайтед&quot; отреагировал на возможный уход Рэшфорда
08:20, 19 декабря 2024
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" отреагировал на возможный уход Рэшфорда
Футбол Переход Барселона
09:34, 24 июля 2025
Звездный футболист "МЮ" перешел в каталонскую "Барселону"
Футбол Переход Астон Вилла
14:26, 03 февраля 2025
Один из ведущих клубов АПЛ объявил о переходе Рэшфорда из "МЮ"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
18:10, Сегодня
Защитник сборной Казахстана Сатанов может продолжить карьеру в РПЛ
КФФ опубликовало решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
17:49, Сегодня
КФФ опубликовала решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
Джамбулат Бижамов празднует победу на ЧМ-2025 под эгидой IBA
17:45, Сегодня
Казахстанец Курметов выступит в одном карде с Бижамовым, чей бой на ЧМ вызвал споры о судьях
Денис Евсеев на турнире в Шымкенте в апреле 2026 года
17:25, Сегодня
Казахстанец Евсеев одержал волевую победу и вышел в основную сетку турнира в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: