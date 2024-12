Лидер "Барселоны" Ямаль почти месяц не сможет помогать своей команде

Талант "блауграны" получил травму в ночь на 16 декабря, во время матча испанского первенства против "Леганеса". В одном из игровых эпизодов камерунец Иван Нейу применил подкат по отношению к Ямалю. Ламин старался не показывать боль и находился на поле до 75-й минуты встречи, после чего его заменили.

The first team player Lamine Yamal received a blow to the right ankle during the game against CD Leganés on Sunday. Tests carried out on Monday have revealed that the player has a grade 1 injury to a ligament in the ankle. The player is expected to be out for 3… pic.twitter.com/IAFD0pWFSS