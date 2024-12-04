Ламин Ямаль удачно восстановился и принес победу "Барселоне"

Каталонская "Барселона" прервала серию неудачных матчей в Ла Лиге благодаря возвращению своего лидера Ламина Ямаля. В ночь на 4 декабря команда Ханс-Дитера Флика разгромила в гостях "Мальорку" в рамках перенесенной игры 19 тура испанского первенства со счетом 5:1, сообщает Zakon.kz.

"Блауграна" добилась успеха в Ла Лиге впервые за последние 4 матча, ранее были зафиксированы два поражения и ничья.

В поединке с "Мальоркой" Ламин Ямаль оформил 8 голевую передачу в нынешнем сезоне Примеры. Он сейчас занимает первое место в рейтинге ассистентов испанского чемпионата.

"Я счастлив, неудачный ноябрь закончился, начался декабрь. Очень рад, в первом тайме у нас было много моментов. Но мы не забивали, Левандовски нуждался в отдыхе, должны были позаботиться о нем. Кроме того, Ферран провел очень хорошую игру и забил первый гол, это очень важно для него. Когда бы он нам ни понадобился, он всегда готов. Ямаль был очень важен, он всегда приносит пользу команде. Он мог забить 1 или 2 гола, сыграл очень хорошо". Главный тренер "Барселоны" Х.Д.Флик

Что касается самой встречи, то здесь счет открыл игрок "сине-гранатовых" Ферран Торрес. Хозяева поля усилиями Ведата Мурики вскоре сравняли результат.

Во втором тайме бразилец гостей Рафинья стал автором дубля, одну из этих передач в свой актив записал Ямаль.

"Очень важная победа после двух поражений в Ла Лиге, сильно довольны. В первом тайме смотрелись лучше, но нужно было реализовывать те явные голевые моменты. Вышли на поле с идеей и у нас все получилось. В Лиге чемпионов все очень хорошо, но в Ла Лиге глупо теряли очки. Победа очень важна для всех, и тем игрокам, которые играют меньше, голы придадут уверенности. Рад за Рафинью, хорошо понимаем друг друга, он знает, что, когда я нахожусь на поле, я всегда буду стараться отдать ему пас". Игрок "Барселоны" Ламин Ямаль

Победную точку в этом противостоянии поставили Френки де Йонг и Виктор Пау – 5:1.

Тем самым "Барселона" по-прежнему находится во главе таблицы Ла Лиги, набрав 37 очков, и опережает "Реал" на 4 балла.

Но у королевского клуба имеется два матча в запасе, и при их положительном исходе "сливочные" могут обогнать команду Флика.