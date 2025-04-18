Казахстанец нокаутом победил кыргызстанского боксера на топ-турнире в России

В Хабаровске (Россия) продолжается международный турнир по боксу памяти Константина Короткова, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, казахстанец Сагындык Тогамбай сразился в полуфинальном поединке против кыргызстанского боксера Бакыта Уулу Токтосына в весовой категории до 92 кг.

В первом раунде оба спортсмена приглядывались к стилю друг друга и старались действовать аккуратно.

Во второй половине с первых минут казахстанец Тогамбай мощным ударом завершил бой техническим нокаутом.

Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова продлится с 15 по 19 апреля в городе Хабаровск (Россия).

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