Казахстанец нокаутом победил кыргызстанского боксера на топ-турнире в России
Фото: НОК РК
В Хабаровске (Россия) продолжается международный турнир по боксу памяти Константина Короткова, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, казахстанец Сагындык Тогамбай сразился в полуфинальном поединке против кыргызстанского боксера Бакыта Уулу Токтосына в весовой категории до 92 кг.
В первом раунде оба спортсмена приглядывались к стилю друг друга и старались действовать аккуратно.
Во второй половине с первых минут казахстанец Тогамбай мощным ударом завершил бой техническим нокаутом.
Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова продлится с 15 по 19 апреля в городе Хабаровск (Россия).
Ранее Ангелина Лукас сделала заявление насчет отказа от гражданства Казахстана.
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