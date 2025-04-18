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Спорт

"Барыс" может получить нового соперника в КХЛ

Хоккеист, лед, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 23:40 Фото: Instagram/barys_official
Почетный президент ИИХФ Рене Фазель предложил создать команду Континентальной хоккейной лиги в Армении, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, спортсмены из Армении думают привлечь в страну игроков из Северной Америки и России.

"Тогда у вас была бы действительно очень-очень хорошая команда. Регламенты ИИХФ это позволяют, так что все возможно. Если вы создадите профессиональную лигу – почему бы и нет? Я знаю, что существует Континентальная хоккейная лига в России. Так почему бы не создать команду КХЛ в Армении? Армянские игроки из-за рубежа проведут здесь два года – и смогут выступать за сборную страны на чемпионате мира".Президент ИИХФ Рене Фазель

Ранее стало известно, что штаб сборной Казахстана по хоккею пополнился главным тренером "Адмирала".

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Аксинья Титова
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