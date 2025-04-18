"Барыс" может получить нового соперника в КХЛ
Фото: Instagram/barys_official
Почетный президент ИИХФ Рене Фазель предложил создать команду Континентальной хоккейной лиги в Армении, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, спортсмены из Армении думают привлечь в страну игроков из Северной Америки и России.
"Тогда у вас была бы действительно очень-очень хорошая команда. Регламенты ИИХФ это позволяют, так что все возможно. Если вы создадите профессиональную лигу – почему бы и нет? Я знаю, что существует Континентальная хоккейная лига в России. Так почему бы не создать команду КХЛ в Армении? Армянские игроки из-за рубежа проведут здесь два года – и смогут выступать за сборную страны на чемпионате мира".Президент ИИХФ Рене Фазель
Ранее стало известно, что штаб сборной Казахстана по хоккею пополнился главным тренером "Адмирала".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript