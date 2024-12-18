ФИФА назвала автора самого красивого гола за 2024 год

Гол аргентинского футболиста Алехандро Гарначо ножницами в ворота "Эвертона" признан ФИФА лучшим за 2024 год. Вингер "Манчестер Юнайтед" получил приз Ференца Пушкаша, сообщает Zakon.kz.

20-летний воспитанник академии "МЮ" Гарначо стал обладателем премии Пушкаша за лучший гол.

Он оформил свой чудо-мяч, поразив ворота "Эвертона" ударом в падении через себя, в рамках матча АПЛ-2023/24.

Трансферная стоимость Алехандро на футбольном рынке оценивается в 50 млн евро. Аргентинец в текущем сезоне провел 24 игры во всех турнирах, где забил восемь мячей и оформил четыре ассиста.

Если представитель "красных дьяволов" стал автором шедеврального гола, то ФИФА назвала лучшим футболистом 2024 года форварда мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора,