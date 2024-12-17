Стало известно имя лучшего футболиста 2024 года

Международная федерация футбола (ФИФА) лучшим футболистом 2024 года назвала нападающего мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, сообщает Zakon.kz.

В голосовании бразилец опередил одноклубников, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, Дани Карвахаля и Федерико Вальверде, Родри и Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити", Лионеля Месси из "Интер Майами", Ламина Ямаля из "Барселоны", Флориана Вирца ("Байер"), а также завершившего карьеру немца Тони Крооса.

Ранее УЕФА назвал места проведения полуфинала и финала Лиги наций в 2025 году.