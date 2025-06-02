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Спорт

Назван автор самого красивого гола Лиги чемпионов УЕФА-2024/25

Футбол Красивый Гол , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 14:14 Фото: Instagram/fcbarcelona
Технические наблюдатели УЕФА определили десятку лучших голов завершенного сезона Лиги чемпионов, где самым красивым признан гол вингера каталонской "Барселоны" – Ламина Ямаля, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба УЕФА, 17-летний футболист забил эффектным крученым ударом после впечатляющего дриблинга в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против итальянского "Интера" (смотреть с 05:00).

На второй строчке рейтинга лучших голов значится имя капитана "Интера" – аргентинца Лаутаро Мартинеса, который ударом внешней стороной стопы поразил ворота в гостевой встрече с "Баварией" (смотреть с 05:35).

Призовую тройку замкнул полузащитник "Арсенала" Деклан Райс, который метко исполнил второй штрафной удар в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Реала" (смотреть с 08:50).

Тем временем автор самого красивого гола прошедшего сезона Ламин Ямаль на днях подписал новый контракт с "Барселоной" до 2031 года.

Теперь желающие приобрести 17-летнего таланта должны выложить в казну "блауграны" сумму размером в 1 млрд евро.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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