Бой Фьюри – Усик впервые будет обслуживать судья на базе ИИ

Новостью поделился председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в Х.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight 🤖 Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won’t impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21 🥊… pic.twitter.com/RdslVlBLRC