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Спорт

Конор Макгрегор анонсировал боксерский поединок

UFC , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 05:15 Фото: Instagram/thenotoriousmma
Бывший чемпион UFC и ирландский боец смешанных единоборств рассказал 17 декабря о предварительной договоренности провести боксерский поединок, сообщает Zakon.kz.

В качестве противника ожидается Логан Пол, а местом для поединка выбрана Индия.

"Слухи о бое чемпионом UFC в полулегком весе с Илией Топурией – неправда. Я предварительно дал согласие семье Амбани о бое с Логаном Полом на боксерском шоу в Индии. Затем я постараюсь вернуться в октагон".Конор Макгрегор

Логан Пол – известный блогер, в 2021 году он провел выставочный бой против Флойда Мэйвезера. Его младший брат Джейк в ноябре победил Майка Тайсона.

В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая). В октагон он не выходил с июля 2021 года, когда сломал ногу в проигранном бою против Дастина Порье.

Недавно суд постановил Макгрегору выплатить еще 1,5 млн евро по делу об изнасиловании.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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