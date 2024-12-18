Конор Макгрегор анонсировал боксерский поединок
В качестве противника ожидается Логан Пол, а местом для поединка выбрана Индия.
"Слухи о бое чемпионом UFC в полулегком весе с Илией Топурией – неправда. Я предварительно дал согласие семье Амбани о бое с Логаном Полом на боксерском шоу в Индии. Затем я постараюсь вернуться в октагон".Конор Макгрегор
The rumors of a bout with topurio are false. I am in preliminary agreements with the Ambani family to face Logan Paul in a boxing exhibition in India.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 17, 2024
I have agreed.
I will then seek my return to the Octagon.
Логан Пол – известный блогер, в 2021 году он провел выставочный бой против Флойда Мэйвезера. Его младший брат Джейк в ноябре победил Майка Тайсона.
В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая). В октагон он не выходил с июля 2021 года, когда сломал ногу в проигранном бою против Дастина Порье.
Недавно суд постановил Макгрегору выплатить еще 1,5 млн евро по делу об изнасиловании.