Конор Макгрегор анонсировал боксерский поединок

Бывший чемпион UFC и ирландский боец смешанных единоборств рассказал 17 декабря о предварительной договоренности провести боксерский поединок, сообщает Zakon.kz.

В качестве противника ожидается Логан Пол, а местом для поединка выбрана Индия.

"Слухи о бое чемпионом UFC в полулегком весе с Илией Топурией – неправда. Я предварительно дал согласие семье Амбани о бое с Логаном Полом на боксерском шоу в Индии. Затем я постараюсь вернуться в октагон". Конор Макгрегор

The rumors of a bout with topurio are false. I am in preliminary agreements with the Ambani family to face Logan Paul in a boxing exhibition in India.

I have agreed.

I will then seek my return to the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 17, 2024

Логан Пол – известный блогер, в 2021 году он провел выставочный бой против Флойда Мэйвезера. Его младший брат Джейк в ноябре победил Майка Тайсона.

В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая). В октагон он не выходил с июля 2021 года, когда сломал ногу в проигранном бою против Дастина Порье.

Недавно суд постановил Макгрегору выплатить еще 1,5 млн евро по делу об изнасиловании.