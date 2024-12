Леброн Джеймс покорил еще один исторический рекорд НБА

Данный показатель был зафиксирован утром 20 декабря, когда форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" вышел на матч регулярного чемпионата против "Сакраменто Кингз".

Тем самым Джеймс возглавил рейтинг игроков НБА, проведя больше всех минут на площадке за всю историю регулярных чемпионатов.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the NBA's all-time leader in TOTAL MINUTES PLAYED in the regular season! pic.twitter.com/XsiKE57OjB