#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
524.02
545.19
5.09
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
524.02
545.19
5.09
Спорт

Леброн Джеймс покорил еще один исторический рекорд НБА

Баскетбол НБА Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 16:59 Фото: Instagram/kingjames
Знаменитый баскетболист Леброн Джеймс обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара и вышел на первую позицию в истории НБА по сыгранным минутам на площадке. К этому моменту у лидера "Лейкерс" насчитывается 57 447 игровых минут, сообщает Zakon.kz.

Данный показатель был зафиксирован утром 20 декабря, когда форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" вышел на матч регулярного чемпионата против "Сакраменто Кингз".

Тем самым Джеймс возглавил рейтинг игроков НБА, проведя больше всех минут на площадке за всю историю регулярных чемпионатов.

В итоге Леброн обошел своего бывшего одноклубника и легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (57 446).

"Мои коллеги говорят, что я чертовски стар и все такое. Я только что установил рекорд НБА по количеству минут, так что пока не думаю о следующей игре. Собираюсь вернуться в гостиничный номер, выпить вина, поиграть в Madden и хорошенько расслабиться".Леброн Джеймс

Сам же матч с "Сакраменто" закончился успехом "Лейкерс" (113:100), где Джеймс записал в свой актив 19 очков. Эти цифры позволили ему достичь рубежа в 10 000 очков в составе 17-кратных чемпионов НБА.

Стоит подчеркнуть, что нападающий "Лос-Анджелеса" не в первый раз превосходит показатели Абдул-Джаббара.

8 февраля 2023 года Леброн Джеймс стал лидером рейтинга снайперов в истории Лиги.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: