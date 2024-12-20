Леброн Джеймс покорил еще один исторический рекорд НБА

Знаменитый баскетболист Леброн Джеймс обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара и вышел на первую позицию в истории НБА по сыгранным минутам на площадке. К этому моменту у лидера "Лейкерс" насчитывается 57 447 игровых минут, сообщает Zakon.kz.

Данный показатель был зафиксирован утром 20 декабря, когда форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" вышел на матч регулярного чемпионата против "Сакраменто Кингз".

Тем самым Джеймс возглавил рейтинг игроков НБА, проведя больше всех минут на площадке за всю историю регулярных чемпионатов.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the NBA's all-time leader in TOTAL MINUTES PLAYED in the regular season! pic.twitter.com/XsiKE57OjB — NBA (@NBA) December 20, 2024

В итоге Леброн обошел своего бывшего одноклубника и легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (57 446).

"Мои коллеги говорят, что я чертовски стар и все такое. Я только что установил рекорд НБА по количеству минут, так что пока не думаю о следующей игре. Собираюсь вернуться в гостиничный номер, выпить вина, поиграть в Madden и хорошенько расслабиться". Леброн Джеймс

Сам же матч с "Сакраменто" закончился успехом "Лейкерс" (113:100), где Джеймс записал в свой актив 19 очков. Эти цифры позволили ему достичь рубежа в 10 000 очков в составе 17-кратных чемпионов НБА.

Стоит подчеркнуть, что нападающий "Лос-Анджелеса" не в первый раз превосходит показатели Абдул-Джаббара.

8 февраля 2023 года Леброн Джеймс стал лидером рейтинга снайперов в истории Лиги.