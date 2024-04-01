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Леброн Джеймс побил рекорд легендарного Майкла Джордана в НБА

Баскетбол Рекорд НБА, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 15:11 Фото: Instagram/nba
Знаменитый центровой клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс обогнал легендарного экс-защитника "Чикаго Буллз" Майкла Джордана в рекорде НБА по матчам с "30+" очками, сообщает Zakon.kz.

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39-летнему Джеймсу покорился еще один исторический рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Звездный игрок "Лейкерс" перегнал именитого Джордана и стал рекордсменом Лиги по матчам с 30 и более очками.

Данного рекордного показателя Джеймс достиг после того, как набрал 40 очков во встрече с "Бруклин Нетс". Сам же матч завершился в пользу баскетболистов из Лос-Анджелеса – 116:104.

А для Леброна это 672-я игра с 30-ю и более очками. В свою очередь, Майкл Джордан за карьеру подобного результата достиг за 671 матч.

Помимо 40 очков, Джеймс против "Нетс" оформил семь подборов и пять передач за 37 минут игры и при этом даже забил девять трехочковых бросков.

Также стоит подчеркнуть, что Леброн Джеймс вплотную приблизился к еще одному историческому рекорду легендарного экс-защитника "Буллз".

Майкл Джордан трижды добирался до отметки 40 очков в одном матче, когда ему было 39 лет, а у Леброна таких встреч пока две.

Звездный американский центрфорвард клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Джеймс месяц назад установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Он первым в истории преодолел отметку в 40 тыс. очков за карьеру в Лиге.

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