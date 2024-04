Леброн Джеймс побил рекорд легендарного Майкла Джордана в НБА

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

39-летнему Джеймсу покорился еще один исторический рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Звездный игрок "Лейкерс" перегнал именитого Джордана и стал рекордсменом Лиги по матчам с 30 и более очками.

Данного рекордного показателя Джеймс достиг после того, как набрал 40 очков во встрече с "Бруклин Нетс". Сам же матч завершился в пользу баскетболистов из Лос-Анджелеса – 116:104.

LeBron is now 1st all-time in total career 30+ point games...



1. LeBron James: 672

2. Michael Jordan: 671

3. Wilt Chamberlain: 557 pic.twitter.com/FODj1KvFfe