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Спорт

Леброн Джеймс улучшил еще один личный рекорд великого Абдул-Джаббара

Баскетбол Рекорд Абдул-Джабара, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 18:19 Фото: Instagram/lakers
10 апреля форвард клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на второе место по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах НБА – 1561 встреча. Тем самым он в очередной раз покорил рекордные цифры легендарного Карима Абдул-Джаббара, сообщает Zakon.kz.

Данный случай был зафиксирован на выездном поединке "Лейкерс" против "Даллас" в ходе игр регулярного чемпионата НБА.

40-летний Леброн Джеймс провел на площадке 36 минут, где набрал 27 очков, сделал семь подборов и три передачи. 

А его команда завершила этот матч гостевой победой со счетом 112:97.

Для Джеймса прошедшая игра стала 1561-й в истории регулярных чемпионатов НБА. По этому показателю Леброн обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара (1560).

Рекордсменом в этом рейтинге является Роберт Пэриш, в активе которого 1611 проведенных встреч в Лиге.

Помимо этого, матч "Даллас" – "Лейкерс" запомнился фанатам баскетбола эмоциональным возвращением бывшего игрока "Маверикс" Лука Дончича.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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