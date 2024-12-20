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Спорт

Казахстанская боксерша одолела противницу жестким нокаутом

Казахстанская боксерша одолела противницу жестким нокаутом , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 02:59 Фото: Instagram/muzdi___
20 декабря на вечере профессионального бокса Fight Nights Boxing в Астане стремительно завершился поединок между топовой казахстанкой Балаусой Муздиман и представительницей Индии Сушилой Вират, сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов по две минуты.

В итоге казахстанка одержала победу уже в первом раунде.

Так Балауса Муздиман победила в шестой раз в профессиональной карьере.

Ранее казахстанские женщины обратили внимание на слабую представленность в информационном пространстве участниц чемпионата Казахстана по боксу. Стартовавший 18 декабря в Караганде чемпионат вызвал легкую волну возмущения уже на второй день.

Аксинья Титова
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