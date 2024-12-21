Чемпионат Азии-2025 по тяжелой атлетике среди юношей пройдет в Казахстане

Казахстан 21 декабря объявлен местом проведения чемпионата Азии-2025 по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, об этом было сообщено на официальной встрече президента Казахстанской федерации Гаджи Гаджиева с главами Международной федерации Мохаммедом Джалудом Аль-Шаммари и Азиатской федерации Мухамедом Юсуфом Аль Маной.

Дата и принимающий город будут названы позже.



Также в рамках события, прошедшего в Дохе (Катар), были обсуждены вопросы развития тяжелой атлетики и укрепления сотрудничества.

Ранее стало известно, что чемпионат мира-2027 по боксу пройдет в Астане.