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Спорт

Чемпионат Азии-2025 по тяжелой атлетике среди юношей пройдет в Казахстане

Чемпионат Азии-2025 по тяжелой атлетике среди юношей пройдет в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 18:46 Фото: НОК РК
Казахстан 21 декабря объявлен местом проведения чемпионата Азии-2025 по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, об этом было сообщено на официальной встрече президента Казахстанской федерации Гаджи Гаджиева с главами Международной федерации Мохаммедом Джалудом Аль-Шаммари и Азиатской федерации Мухамедом Юсуфом Аль Маной.

Дата и принимающий город будут названы позже.

Также в рамках события, прошедшего в Дохе (Катар), были обсуждены вопросы развития тяжелой атлетики и укрепления сотрудничества.

Ранее стало известно, что чемпионат мира-2027 по боксу пройдет в Астане

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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