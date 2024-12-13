Стало известно, что чемпионат мира-2027 по боксу пройдет в Астане

Международная федерация World Boxing 13 декабря официально объявила о проведении чемпионата мира-2027 по боксу в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, мировое первенство станет важным событием в международном соревновательном календаре, так как турнир состоится в предолимпийский год – в преддверии летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США).

Иная информации об организации чемпионата мира, в том числе и даты проведения, будет предоставлена позже, добавили в НОК.





"Для Казахстана большая честь и ответственность принимать чемпионат мира по боксу в 2027 году, который пройдет в предолимпийский цикл. Наша страна имеет успешный опыт проведения масштабных мировых спортивных первенств на самом высоком уровне, и я уверен, что этот турнир не станет исключением. Понимая важность этого чемпионата мира накануне Олимпиады в Лос-Анджелесе, благодарю World Boxing за оказанное доверие", – сказал президент НОК Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.

Ранее Абылайхан Жусупов стал чемпионом Азии из-за укуса узбекского боксера.

