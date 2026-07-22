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Спорт

Стало известно, кто представит Казахстан на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Казахстан раскрыл состав на чемпионат Азии по тяжелой атлетике, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 01:55 Фото: olympic.kz
С 7 по 14 августа в Ташкенте (Узбекистан) пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, сообщает Zakon.kz.

Состав сборной Казахстана на предстоящий турнир выглядит следующим образом:

Парни

  • До 65 кг: Бейбарыс Ерсеит, Жанасыл Арапбай
  • До 70 кг: Торехан Асанхан, Ерсултан Турсынбеков
  • До 75 кг: Омар Рамазан, Ернур Мырзахмет, Нурасыл Арапбай
  • До 85 кг: Ерасыл Саулебеков, Акжол Курманбек,
  • До 95 кг: Алихан Аскербай, Биржан Зейдин, Ерсултан Бахытбек
  • Свыше 95 кг: Александр Караваев
  • Свыше 110 кг: Сагынбек Самаркан

Девушки

  • До 53 кг: Виктория Мурашкина
  • До 57 кг: Нурсыйла Берикбол, Снежана Кашкарова
  • До 61 кг: Ксения Прозорова, Инсана Рашидова, Дарья Балабаюк
  • До 69 кг: Кира Данилова, Эвелина Штайнбрекхер, Алтынай Танибергенова
  • До 77 кг: Аянат Жумагали
  • До 86 кг: Айганым Жанболат, Сания Орманбаева

Запасные: Мухамедали Койшыбек (до 60 кг), Нуржан Жумабай (до 85 кг), Абдурахим Абдужапаров (до 95 кг), София Зоткина (до 57 кг), Регина Никифорова (до 69 кг), Маргарита Ермакова (до 77 кг), София Шешукова (свыше 77 кг).

Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "золото" на ЧМ среди юниоров по стрельбе по движущейся мишени.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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