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Спорт

Казахстанские хоккеисты победили в Канаде перед началом молодежного чемпионата мира

Казахстанские хоккеисты победили в Канаде перед началом молодежного чемпионата мира, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 03:20 Фото: НОК РК
Команда Казахстана по хоккею выиграла второй контрольный матч в Канаде перед началом молодежного чемпионата мира. Ее соперниками стала местная молодежь из "Хоксбери Хокс", сообщает Zakon.kz.

Наши хоккеисты одержали крупную победу, забросив восемь шайб. По дублю на свой счет записали Адиль Бейсембаев и Кирилл Ляпунов. Также голы забили Никита Ситников, Семен Симонов, Артур Гросс и Асанали Русланулы.

"Хоксбери Хокс" – Казахстан U20 – 1:8 (0:2, 0,3, 1:3)

  • 0:1 – 15:59 – Ляпунов (Симонов, Большедворский)
  • 0:2 – 18:18 – Бейсембаев (Жусупбеков, Большедворский)
  • 0:3 – 23:43 – Бейсембаев (Симонов, Ляпунов)
  • 0:4 – 29:32 – Ляпунов (Алибек, Бейсембаев)
  • 0:5 – 34:02 – Ситников (Ляпунов, Симонов)
  • 0:6 – 45:56 – Симонов (Ляпунов, Бейсембаев)
  • 1:6 – 47:38 – Беснер
  • 1:7 – 47:50 – Гросс (Корчагин)
  • 1:8 – 51:33 – Русланулы (Нуркенов, Ким)

Молодежный ЧМ пройдет с 26 декабря по 5 января в Оттаве (Канада). Казахстанская сборная будет выступать в группе B, в которую также вошли Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия.

Ранее стало известно, что астанинский хоккейный клуб "Барыс" 21 декабря потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Аксинья Титова
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