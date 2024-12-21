"Барыс" уступил "Трактору" в упорной борьбе на выезде
Фото: hcbarys.kz
Астанинский хоккейный клуб "Барыс" 21 декабря потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в выездном матче с челябинским "Трактором" подопечные Галыма Мамбеталиева уступили со счетом 2:3.
Ход игры был напряженным, команды обменивались шайбами, однако удача осталась на стороне хозяев льда.
Хронология матча:
- 01:40 – 1:0. Шабанов (Кадейкин) – в равенстве.
- 30:14 – 1:1. Панюков (Рахманов) – в равенстве.
- 38:23 – 1:2. Бурдасов (Бекетаев) – в равенстве.
- 51:10 – 2:2. Сикьюра (Жарков, Дронов) – в равенстве.
- 52:03 – 3:2. Кадейкин – в равенстве.
После этого поражения "Барыс" остается на 11-м месте в Восточной конференции.
Следующая встреча между "Барысом" и "Трактором" состоится 24 декабря на домашнем льду астанинской команды.
17 декабря столичная команда одержала победу над московским "Динамо" благодаря Антону Бурдасову.
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