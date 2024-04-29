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Сборная Казахстана одержала историческую победу на Чемпионате мира по хоккею

Соборная Казахстана одержала историческую победу на юношеском Чемпионата мира по хоккею , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 21:48 Фото: icehockey.kz
В третьем матче юношеского Чемпионата мира по хоккею команда Казахстана 29 апреля встретилась с Чехией, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Федерация по хоккею РК, в первом периоде соперник повел в две шайбы, одну из которых удалось отыграть на последней минуте игрового отрезка, гол в "раздевалку" забил Роман Большедворский.

"Во втором периоде Корней Корнеев счет сравнял, но под конец второй двадцатиминутки соперник вновь вышел вперед. Перевести игру в овертайм удалось благодаря взятию ворот Александра Перкина. Точку в матче поставил Мстислав Шипилин и принес первую победу сборной Казахстана на Чемпионате мира", – говорится в сообщении.

Чехия – Казахстан – 3:4 (2:1, 1:1, 0:1)

  • 1:0 – 13:37 – Кош (Сикора, Кубейша)
  • 2:0 – 15:44 – Бенак (Полетин)
  • 2:1 – 19:26 – Большедворский (Сагымбаев, Симонов)
  • 2:2 – 23:15 – Корнеев (Саркенов, Большедворский) ГБ
  • 3:2 – 38:42 – Йехо (Титлбах)
  • 3:3 – 52:45 – Перкин (Симонов)
  • 3:4 - 64:03 – Шипилин (Черкасов)

Отмечается, что таким образом команда Казахстана добилась исторического достижения, впервые одержав победу в элитном дивизионе юношеского Чемпионата мира.

Следующий матч подопечные Георгия Верещагина проведут 30 апреля против лидера группы В команды Канады.

Ранее сообщалось, что в Дубае (ОАЭ) завершился юниорский чемпионат Азии (U-20) по легкой атлетике, где представители казахстанской сборной заработали восемь медалей различного качества, одна из которых золотая. 

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