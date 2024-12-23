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Спорт

Ангелине Лукас предложили 26 млн тенге за бой с Балауса Муздиман

Бокс Бой Проект, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 15:38 Фото: Instagram/angelina_lukas1997, Instagram/muzdi_
Известный российский менеджер по организации вечеров в области единоборств Камиль Гаджиев планирует устроить интригующий поединок на ринге между двумя казахстанскими боксершами Ангелиной Лукас и Балауса Муздиман, сообщает Zakon.kz.

Президент лиги Fight Night Global обещал серьезный гонорар для обеих казахстанских красавиц в размере 50 000 долларов (26 147 219 тенге).

Эта сумма будет выдана каждой из них в отдельности (смотреть с 8:09 минуты). 

 

"Считаю, нужно делать бой Муздиман – Лукас. По 50 000 долларов готов заплатить обеим, это очень высокий гонорар для женского бокса. Менеджер Балаусы уже подтвердила, остается дело за Ангелиной. Давайте сделаем этот бой, люблю противостояния на внутреннем рынке, они очень круто заходят".Камиль Гаджиев

За не простыми отношениями двух казахстанок давно следят любители бокса, спортсменки не раз встречались на любительском ринге.

Самая последняя их встреча прошла 18 мая 2023 года в рамках VI летней республиканской Спартакиады в Петропавловске. Тогда победу одержала Балауса со счетом 5:0, с чем не согласилась Ангелина.

После этого Лукас начала доказывать свою боеспособность на международной арене. Совсем недавно она завоевала титул чемпионки мира по версии IBO. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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