Балауса Муздиман готова отдать более 50 млн тенге Ангелине Лукас
Фото: Instagram/angelina_lukas1997, muzdi___
Известная казахстанская боксерша Балауса Муздиман бросила вызов своей соотечественнице Ангелине Лукас с обещанием нокаутировать ее. В ином случае готова отдать сопернице гонорар в размере 100 тысяч долларов (51 707 000 тенге), сообщает Zakon.kz.
27-летняя уроженка Алматинской области сделала официальное заявление 5 февраля через свою страницу в социальных сетях.
"Хочу дать ответ на интересующий всех вопрос, долгожданную встречу на ринге меня и Ангелины. Не знаю, по каким причинам она избегает этого поединка. Я уверена, что выиграю тебя нокаутом. Если этого не случится, то готова отдать весь свой гонорар. Ты никогда не получала 100 тысяч долларов, ни в одном из боев, и не получишь. Поэтому соглашайся на эту встречу".Балауса Муздиман
Балауса Муздиман является чемпионкой мира по боксу среди молодежи и юниорок (2015). В прошлом году она стала обладателем титула WBA Asia.
Фото: Instagram/angelina_lukas1997, muzdi___
Казахстанские красавицы между собой встречались на любительском уровне два года назад в Петропавловске.
Тогда на республиканской Спартакиаде решением судей победу одержала Муздиман – 4:1.
После этого интерес к их бою, но уже на профессиональном ринге, нарастает с каждым разом.
Недавно хотел свести на ринге наших очаровательных спортсменок российский менеджер Камиль Гаджиев, предложив Лукас 26 млн тенге.
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