#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
520.27
537.65
5.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
520.27
537.65
5.24
Спорт

Балауса Муздиман готова отдать более 50 млн тенге Ангелине Лукас

Бокс Вызов Бой, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 15:36 Фото: Instagram/angelina_lukas1997, muzdi___
Известная казахстанская боксерша Балауса Муздиман бросила вызов своей соотечественнице Ангелине Лукас с обещанием нокаутировать ее. В ином случае готова отдать сопернице гонорар в размере 100 тысяч долларов (51 707 000 тенге), сообщает Zakon.kz.

27-летняя уроженка Алматинской области сделала официальное заявление 5 февраля через свою страницу в социальных сетях. 

"Хочу дать ответ на интересующий всех вопрос, долгожданную встречу на ринге меня и Ангелины. Не знаю, по каким причинам она избегает этого поединка. Я уверена, что выиграю тебя нокаутом. Если этого не случится, то готова отдать весь свой гонорар. Ты никогда не получала 100 тысяч долларов, ни в одном из боев, и не получишь. Поэтому соглашайся на эту встречу".Балауса Муздиман

Балауса Муздиман является чемпионкой мира по боксу среди молодежи и юниорок (2015). В прошлом году она стала обладателем титула WBA Asia.

Бокс Вызов Бой, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 15:36

Фото: Instagram/angelina_lukas1997, muzdi___

Казахстанские красавицы между собой встречались на любительском уровне два года назад в Петропавловске.

Тогда на республиканской Спартакиаде решением судей победу одержала Муздиман – 4:1. 

После этого интерес к их бою, но уже на профессиональном ринге, нарастает с каждым разом.

Недавно хотел свести на ринге наших очаровательных спортсменок российский менеджер Камиль Гаджиев, предложив Лукас 26 млн тенге. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Кубок Испании: где смотреть матчи 1/4 финала в Казахстане
Спорт
14:35, Сегодня
Кубок Испании: где смотреть матчи 1/4 финала в Казахстане
Новый глава КФФ познакомился с футзалистами сборной Казахстана
Спорт
14:02, Сегодня
Новый глава КФФ познакомился с футзалистами сборной Казахстана
ПСЖ победил клуб второго дивизиона в 1/8 финала Кубка Франции
Спорт
12:39, Сегодня
ПСЖ победил клуб второго дивизиона в 1/8 финала Кубка Франции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: