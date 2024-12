Салах улучшил рекорд Руни в истории английского чемпионата по футболу

Вингер "красных" побил рекорд знаменитого форварда "МЮ" – Уэйна Руни, на счету которого пять подобных сезонов.

В текущем чемпионате египтянин накопил уже 26 очков (15 голов + 11 ассистов).

Свою копилку баллов Салах пополнил в ночь на 23 декабря, когда в матче с "Тоттенхэмом" забил два мяча и отдал два паса.

