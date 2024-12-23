"Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхэма" и довел беспроигрышную серию до 21 матча

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в последнее время не проигрывает своим соперникам в 21-ой встрече подряд. Начиная с сентября "мерсисайдцы" одержали 18 побед и три игры свели к ничьей, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 23 декабря "красные" разгромили на выезде "Тоттенхэм" со счетом 6:3 в рамках матча 17-го тура АПЛ.

Тем самым положительная серия игр команды Арне Слота достигла 21-го поединка. Последний раз "Ливерпуль" терпел неудачу 14 сентября в домашней встрече с "Ноттингем Форест" (0:1).

В противоборстве со "шпорами" Луис Диас открыл счет на 23-й минуте. Вскоре Алексис Мак Аллистер оформил второй мяч "Ливерпуля". Вскоре хозяева поля точным ударом Джеймса Мэддисона сократили отставание.

Спустя мгновение Доминик Собослаи с паса Мохамеда Салаха закрыл первый тайм со счетом 3:1.

После перерыва египтянин дважды забил сам, доведя результат игра до цифр 5:1 в пользу "красных". после этого у "Тоттенхэма" отличились Деян Кулусевски и Доминик Соланке.

За пять минут до финального свистка Диас, которому ассистировал Салах, поставил точку в матче – 6:3.

"Очень хороший матч, возможно, наша лучшая игра на выезде, тотальное доминирование. Могли забить больше, невозможно реализовывать каждый момент, хотя, думаю, сопернику это удавалось. Лидерство перед Рождеством кое-что значит для меня, но играть каждые три-четыре дня непросто. Не ожидал, что "Челси" потеряет очки. Такое может случиться в любом матче. Именно это делает эту Лигу такой особенной". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

После разгрома в Лондоне, "мерсисайдцы" укрепили свое лидерство в таблице АПЛ и с большей долей вероятности близки к чемпионскому титулу текущего сезона.

В багаже команды Арне Слота сейчас 39 очков и еще игра в запасе. Далее идут "Челси" (35) и "Арсенал" (33).

Действующий чемпион Англии, "Ман Сити" с каждым туром опускается все ниже и ниже.