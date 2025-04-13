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Спорт

Роналду забил очередной гол-шедевр в победном матче за "Аль-Наср"

Футбол Гол Красавец, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 08:38 Фото: Instagram/alnassr
В ночь на 13 апреля знаменитый португалец Криштиану Роналду забил свои 932-й и 933-й голы в карьере. Нападающий клуба "Аль-Наср" оформил дубль в ворота "Аль-Рияда" и один из забитых мячей поразил болельщиков своей красотой, сообщает Zakon.kz.

40-летний форвард в очередной раз доказал, он один из лучших футболистов планеты. Роналду двумя мячами решил судьбу данного поединка и принес волевую победу "Аль-Насру", в рамках 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Дружина португальца проигрывала по ходу встречи, где во втором тайме Криштиану сначала восстановил равновесие. Затем вывел свою команду вперед, точно пробив с лету в девятку, прямо с линии штрафной площади.

В итоге "Аль-Наср" отпраздновал победу со счетом 2:1.

Что касается Роналду, то теперь он имеет в своей копилке 797 голов на клубом уровне и 136 в составе сборной Португалии. Также капитан "Аль-Насра" лидирует в списке бомбардиров саудовского чемпионата, на его счету 23 взятий ворот.

Между тем мексиканскому футболисту "Копенгагена" грозит выдворение из Дании за 111 км/ч.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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