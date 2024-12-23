Семья Роналду встретилась с Санта-Клаусом в Финляндии

Португальский форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду с семьей встретились с местной версией Санта-Клауса, сообщает Zakon.kz.

На записи, которую 23 декабря опубликовала в Instagram-сторис супруга Роналду, Джорджина Родригес, дети в шапочках Санты слушают рождественскую песню, которую исполняет Йоулупукки на финском языке. В кадре на заднем плане с улыбкой и восторженным выражением лица появляется сам Криштиану.

"Когда устал от жары в Саудовской Аравии", – пошутили фанаты 39-летнего футболиста.

Португалец выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. За это время он забил 74 мяча и сделал 18 голевых передач в 83 матчах.