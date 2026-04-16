"У него заболел живот": Криштиану Роналду вырвало после матча
Португальского форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду вырвало после матча чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Иттифака", передает Zakon.kz.
Как сообщает издание Record, об этом заявил тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш на пресс-конференции.
"В перерыве у него заболел живот. Он настоял на продолжении игры во втором тайме. Когда он вернулся в раздевалку после матча, его вырвало", – поделился тренер "Аль-Насра".
На прошлой неделе 41-летний португалец забил свой 968-й карьерный гол и принес победу своему клубу.
