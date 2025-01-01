Непомнящий и Карлсен разделили 1 место на чемпионате мира по блицу

В ночь на 1 января россиянин Ян Непомнящий и норвежский шахматист Магнус Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Международной шахматной федерации. Так предложил поступить Карлсен. В финале он одержал победу в первых двух партиях, потом Непомнящий отыгрался, а в трех дополнительных партиях зафиксировали ничью.

"Сегодня написана новая история. У нас два Чемпиона мира по блицу ФИДЕ 2024!" Пресс-служба FIDE

Таким образом, впервые в истории титул чемпиона мира по блицу разделен между двумя гроссмейстерами.

Накануне FIDE вернула лучшего шахматиста планеты на ЧМ-2024 по блицу, который был отстранен после джинсового скандала.