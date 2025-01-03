"Интер" обыграл "Аталанту" и вышел в финал Суперкубка Италии

Футбольный клуб "Интер" четвертый раз подряд сыграет в финале Суперкубка Италии. Команда Симоне Индзаги до этого трижды подряд брала этот трофей, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 3 января "Интернационале" пробился в финал турнира, переиграв на своем пути "Аталанту" со счетом 2:0.

Будущий соперник по решающему матчу определится после второго полуфинала, где вечером 3 января сразятся "Милан" и "Ювентус".

Противостояние "Интера" и "Аталанты" прошло на Al-Awwal Park (Саудовская Аравия). На 49-й минуте встречи счет открыл защитник миланского коллектива Дензел Думфрис, красивым ударом в падении через себя. Спустя 11 минут он же оформил дубль, пробив из-за штрафной.

"Проявили себя как отличная команда в обоих таймах, были сосредоточены и играли технично. Очень доволен, в этих матчах никогда не бывает легко, но игроки продемонстрировали целеустремленность. Выходить на поле каждые 3-4 дня с перерывами на переезды непросто, но мы превзошли все ожидания. Мы во многом зависим от наших нападающих, они очень важны, независимо от забитых мячей". Главный тренер "Интер" Симоне Индзаги

Финал Суперкубка Италии пройдет 6 января на Kingdom Arena в Саудовской Аравии. Победитель турнира получит 8 млн евро, а финалисту вручат 5 млн.

Один из полуфиналистов Суперкубка, ФК "Милан", прибыл на эти соревнования с новым главным тренером после отставки прежнего наставника Паулу Фонсеки.

Как и предполагалось, "россонери" возглавил другой португалец – Сержиу Консейсау.