#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Спорт

"Болонья" сенсационно обыграла "Интер" и стала вторым финалистом Суперкубка

Футбол Финал Суперкубок, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 10:44 Фото: Instagram/bolognafc1909
В ночь на 20 декабря прошел второй полуфинал Суперкубка Италии, где "Болонья" преподнесла сюрприз, переиграв одного из грандов мирового футбола – "Интер", сообщает Zakon.kz.

Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти команда Винченцо Итальяно была удачливее (3:2) и прошла в полуфинал турнира.

Теперь в решающем матче текущих соревнований "Болонья" сразится с действующим чемпионом страны – "Наполи". Эта битва пройдет 22 декабря.

Как известно, два полуфинала и заключительная встреча за Суперкубок Италии проходят на территории Саудовской Аравии.

Первый полуфиналист данных состязаний был определен днем ранее, где "неаполитанцы" переиграли футболистов "Милана" со счетом 2:0.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Наполи" стал первым финалистом Суперкубка Италии-2025 по футболу
10:52, 19 декабря 2025
"Наполи" стал первым финалистом Суперкубка Италии-2025 по футболу
Гол-красавец Орсолини принес сенсационную победу "Болоньи" над "Интером"
10:49, 21 апреля 2025
Гол-красавец Орсолини принес сенсационную победу "Болоньи" над "Интером"
"Интер" обыграл "Аталанту" и вышел в финал Суперкубка Италии
11:21, 03 января 2025
"Интер" обыграл "Аталанту" и вышел в финал Суперкубка Италии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: