"Болонья" сенсационно обыграла "Интер" и стала вторым финалистом Суперкубка

В ночь на 20 декабря прошел второй полуфинал Суперкубка Италии, где "Болонья" преподнесла сюрприз, переиграв одного из грандов мирового футбола – "Интер", сообщает Zakon.kz.

Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти команда Винченцо Итальяно была удачливее (3:2) и прошла в полуфинал турнира.

Теперь в решающем матче текущих соревнований "Болонья" сразится с действующим чемпионом страны – "Наполи". Эта битва пройдет 22 декабря.

Как известно, два полуфинала и заключительная встреча за Суперкубок Италии проходят на территории Саудовской Аравии.

Первый полуфиналист данных состязаний был определен днем ранее, где "неаполитанцы" переиграли футболистов "Милана" со счетом 2:0.