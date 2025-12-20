"Болонья" сенсационно обыграла "Интер" и стала вторым финалистом Суперкубка
В ночь на 20 декабря прошел второй полуфинал Суперкубка Италии, где "Болонья" преподнесла сюрприз, переиграв одного из грандов мирового футбола – "Интер", сообщает Zakon.kz.
Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти команда Винченцо Итальяно была удачливее (3:2) и прошла в полуфинал турнира.
Теперь в решающем матче текущих соревнований "Болонья" сразится с действующим чемпионом страны – "Наполи". Эта битва пройдет 22 декабря.
Как известно, два полуфинала и заключительная встреча за Суперкубок Италии проходят на территории Саудовской Аравии.
Первый полуфиналист данных состязаний был определен днем ранее, где "неаполитанцы" переиграли футболистов "Милана" со счетом 2:0.
