Овечкин признан лидером сезона НХЛ по средней результативности

Нападающий "Кэпиталз" в среднем за матч забивает 0,83 гола. Если брать нынешний сезон, то россиянин уже забил 19 голов после 23-х встреч. На текущий час это является лучшим показателем в Лиге.

За Овечкиным следуют форвард "Тампы" Брэйден Пойнт (23 гола в 31 встрече) и игрок "Эдмонтона" Леон Драйзайтль (28 голов в 38 матчах) с показателем 0,74 гола за игру.

Минувшей ночью Александр Овечкин стал второй звездой поединка с "Нью-Йорк Рейнджерс". 39-летний хоккеист отличился победным голом и передачей, а его команда праздновала домашний успех со счетом 7:4.

Данной забитой шайбой "Ови" приблизился к рекорду по победным голам в НХЛ. Сейчас в его активе 133 решающих взятия ворот за карьеру. До рекорда легендарного чеха Яромира Ягра не хватает двух шайб (135).

"The Gr8 Chase" was on full display on @ABC and @ESPNPlus, which saw Alex Ovechkin score his 872nd career goal and move within 23 of passing Wayne Gretzky for the most in NHL history. It also marked his 133rd career game-winning goal.#NHLStats: https://t.co/anfSLmudVA pic.twitter.com/50N2N8jR1N