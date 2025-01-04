Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 22 шайб
Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. 39-летний Овечкин забил пятый гол своей команды. Также он отметился результативной передачей.
ONE GOAL CLOSER TO HISTORY! OVECHKIN IS 23 AWAY!— NHL (@NHL) January 4, 2025
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На счету Овечкина уже 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 22 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки, у которого 894 шайбы.
⚠️ ОВЕЧКИН ЗАБИЛ. ПОВТОРЯЕМ. ОВЕЧКИН ЗАБИЛ— Матч ТВ (@MatchTV) January 4, 2025
Во втором матче подряд. Александр не движется к рекорду Гретцки – летит. Осталось 22 шайбы.
На этот раз еще и приятная победа над "Рейнджерс" (7:4). Волшебный вечер. pic.twitter.com/lHCXwqxn6k
Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 19 голов и 11 передач в 23 встречах. Вернувшись в строй после перелома ноги, из-за которого он пропустил 16 встреч, россиянин забросил уже четыре шайбы в пяти матчах.
Утром 3 января клуб "Вашингтон Кэпиталз" на своей арене в серии послематчевых буллитов уступил "Миннесоте" в рамках игр регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.