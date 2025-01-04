Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 22 шайб

4 января российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Алекcандр Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. 39-летний Овечкин забил пятый гол своей команды. Также он отметился результативной передачей.

На счету Овечкина уже 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 22 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки, у которого 894 шайбы.

⚠️ ОВЕЧКИН ЗАБИЛ. ПОВТОРЯЕМ. ОВЕЧКИН ЗАБИЛ



Во втором матче подряд. Александр не движется к рекорду Гретцки – летит. Осталось 22 шайбы.



На этот раз еще и приятная победа над "Рейнджерс" (7:4). Волшебный вечер. pic.twitter.com/lHCXwqxn6k — Матч ТВ (@MatchTV) January 4, 2025

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 19 голов и 11 передач в 23 встречах. Вернувшись в строй после перелома ноги, из-за которого он пропустил 16 встреч, россиянин забросил уже четыре шайбы в пяти матчах.

Утром 3 января клуб "Вашингтон Кэпиталз" на своей арене в серии послематчевых буллитов уступил "Миннесоте" в рамках игр регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.