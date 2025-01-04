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Спорт

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 22 шайб

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 03:55 Фото: Х/sportexpress
4 января российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Алекcандр Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. 39-летний Овечкин забил пятый гол своей команды. Также он отметился результативной передачей.

На счету Овечкина уже 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 22 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки, у которого 894 шайбы.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 19 голов и 11 передач в 23 встречах. Вернувшись в строй после перелома ноги, из-за которого он пропустил 16 встреч, россиянин забросил уже четыре шайбы в пяти матчах.

Утром 3 января клуб "Вашингтон Кэпиталз" на своей арене в серии послематчевых буллитов уступил "Миннесоте" в рамках игр регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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