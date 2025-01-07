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Спорт

"Милан" выдал фантастический камбэк и выиграл Суперкубок Италии

Футбол Победа Суперкубок, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 09:03 Фото: Instagram/Acmilan
В ночь на 7 января прошел финальный поединок на Суперкубок Италии по футболу, где победителем стал всемирно известный "Милан", который отыгрался со счета 0:2 и забил три гола "Интеру" за один тайм, сообщает Zakon.kz.

Решающий матч престижного турнира состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На исходе первого тайма счет открыл аргентинец Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Мехди Тареми. Сразу после перерыва сам же иранец удвоил преимущество "Интернационале".

2:0 и действующий обладатель титула мог спокойной довести эту встречу до логического конца. Однако с таким решением не согласились футболисты "Милана", которые далее настолько преобразились, что никто не мог и предположить о сумасшедшем итоге.

Прекрасный камбэк стартовал на 52-й минуте, когда Тео Эрнандес сравнял результат. За 10 минут до финального свистка Кристиан Пулишич восстановил равновесие.

А в овертайме шокирующий гол в ворота "Интера" забил – Тэмми Абрахам, он стал победным и принес трофей "Милану".

"Красно-черные" выиграли Суперкубок Италии впервые с 2016 года. А новый наставник "Милана", португалец Сержиу Консейсау, выиграл титул уже во втором матче во главе команды.

"Очень рад за команду, было нелегко, это подвиг, который также подчеркнули слезы в конце матча. У нас было несколько дней, чтобы поработать над важными деталями, нам противостояли две очень сильные команды. Волшебство сотворили игроки, которые восприняли наши идеи, даже если нам пришлось многое улучшить. У "Милана" есть характер, нам удалось отыграться против двух великих команд. В перерыве тренеру приходится вмешиваться и исправлять ситуацию, за это мне и платят. Не должны бояться, работаем над этим, но игроки понимают, чего хотим как команда".Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау

Ранее "россонери" в полуфинале Суперкубка были сильнее "Ювентуса" (2:1).

Стоит подчеркнуть, что Консейсау быстрее всех тренеров за всю историю "Милана" выиграл трофей с клубом.

Он улучшил рекорд Винченцо Монтелла, который брал с "дьяволами" Суперкубок Италии в 2016 году. Тогда ему понадобилось 18 игр в качестве главного тренера команды.

Между тем лидер европейского футбольного сезона "Ливерпуль" довел свою беспроигрышную серию до 24 матчей подряд.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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