"Интер" выиграл Кубок Италии и оформил золотой дубль спустя 16 лет

Минувшей ночью на Олимпийском стадионе в Риме прошел финальный поединок Кубка Италии по футболу, где чемпион страны "Интер" сумел обыграть "Лацио" – 2:0, сообщает Zakon.kz.

Номинальные хозяева поля открыли счет в этом матче, когда Адам Марушич срезал мяч в собственные ворота.

Еще в первом тайме "черно-синие" удвоили свое преимущество, автором гола стал капитан Лаутаро Мартинес. После перерыва счет 2:0 не изменился, и "Интер" взял Кубок Италии в 10-й раз в своей истории, установив рекорд в истории национального футбола.

Тем самым "нерадзурри" достигли золотого дубля в одном сезоне. Немного ранее миланский коллектив выиграл "золото" чемпионата Италии, а теперь им достался Кубок. Подобного успеха они до этого добивались в 2010 году.

А для 45-летнего румынского наставника "Интернационале" Кристиана Киву этот сезон также станет памятным. Он завоевал второй титул в своей тренерской карьере и оба за один месяц.

"Клуб заслуженно завоевал два трофея, все очень довольны тем, чего добились, рады за фанатов и команду. Наслаждаемся тем, чего достигли в этом сезоне. Выиграть два трофея нелегко, мы счастливы". Кристиан Киву

Таким же выдающимся для себя этот сезон может считать другой специалист из Серии А – Сеск Фабрегас.

39-летний испанец впервые за 119 лет вывел скромный "Комо" в зону еврокубков.