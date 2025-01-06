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Спорт

"Ливерпуль" довел свою беспроигрышную серию до 24 матчей подряд

Футбол 24 матча Без Поражения, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 13:14 Фото: Instagram/liverpoolfc
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" не проигрывает никому уже на протяжения 24 встреч кряду на европейской арене. С середины сентября 2024 года в активе "красных" 20 побед и плюс четыре ничьи в различных турнирах, сообщает Zakon.kz.

Список своих положительных игр команда Арне Слота дополнила вечером 5 января, когда дома сыграла вничью с "МЮ" (2:2) в рамках 20-го тура АПЛ.

"В начале игра была очень открытой. Видно, когда соперник старается играть. Вратарь Онана подолгу разыгрывал мяч, и при каждом ударе со штрафного они просто отбивали его вперед. За последние 15 минут вы могли увидеть, насколько они хороши, когда играют в полную силу. У нас было гораздо больше шансов, но, в конце концов, могли и проиграть, если бы Магуайр реализовал свой шанс".Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Здесь стоит подчеркнуть, что "мерсисайдцы" в последний раз терпели неудачу 14 сентября 2024 года, когда на "Энфилде" уступили "Ноттингем Форесту" (0:1).

И это поражение считается единственным для "Ливерпуля" в текущем сезоне на евроарене.

Несмотря на мирный исход с "манкунианцами", отрыв команды Слота от преследователей в турнирной таблице в АПЛ достаточно комфортный. При этом нельзя забывать, что "красные" сыграли на одну игру меньше, чем конкуренты в чемпионской гонке. 

"Арсенал" отстает от лидера на шесть очков, "Ноттингем Форест" на девять. А действующий чемпион Англии, "Ман Сити", располагается на шестой позиции таблицы с минусом в 10 баллов от "мерсисайдцев".

На старте второго круга АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы дома разгромили "Вест Хэм" (4:1).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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