Казахстанка завоевала "бронзу" на чемпионате мира по фристайл-могулу

Фото: НОК РК

В Швейцарии на чемпионате мира по фристайлу-могулу 21 марта казахстанская спортсменка Анастасия Городко завоевала бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, Городко в заезде за бронзовую медаль оказалась сильнее Кайли Кариотис (США).

"Победу одержала Джейлин Кауф (США). Второе место осталось за Тесс Джонсон (США). Отметим, что данная дисциплина включена в программу Олимпийских игр-2026", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что лучший фигурист планеты восхитился выступлениями казахстанца Шайдорова.

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