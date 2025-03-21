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Спорт

Казахстанка завоевала "бронзу" на чемпионате мира по фристайл-могулу

Анастасия Городко, чемпионат мира, бронзовая медаль, фристайл , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 20:40 Фото: НОК РК
В Швейцарии на чемпионате мира по фристайлу-могулу 21 марта казахстанская спортсменка Анастасия Городко завоевала бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, Городко в заезде за бронзовую медаль оказалась сильнее Кайли Кариотис (США).


"Победу одержала Джейлин Кауф (США). Второе место осталось за Тесс Джонсон (США). Отметим, что данная дисциплина включена в программу Олимпийских игр-2026", – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что лучший фигурист планеты восхитился выступлениями казахстанца Шайдорова. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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