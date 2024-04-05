Казахстанка выиграла чемпионат мира по фристайл-могулу в Италии

Казахстанка Анастасия Городко 5 апреля стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайл-могулу в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), сообщает Zakon.kz.

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Как сообщил Национальный олимпийский комитет РК, в финале казахстанка набрала 71.89 балла, что и принесло ей золотую медаль.

"Второй на ЧМ стала японка Марин Ито – 71.35. Замкнула тройку лучших Юма Тагучи (Япония) – 69.96. Отметим, что на прошлом ЧМ в 2022 году Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальном зачете и в командном миксе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанская спортсменка Айбота Ертайкызы завоевала серебряную и бронзовую медали этапа Гран-при по художественной гимнастике.