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Спорт

Илон Маск хочет приобрести клуб АПЛ

Илон Маск хочет приобрести клуб АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 04:20 Фото: Instagram/liverpoolfc
Знаменитый бизнесмен Илон Маск хочет купить английский футбольный клуб "Ливерпуль", сообщает Zakon.kz.

Это сообщил отец миллиардера, Эррол Маск.

"Да, он действительно хочет купить "Ливерпуль", но это не значит, что купит. Его бабушка родом из Ливерпуля, поэтому у нас там есть много родственников и нам повезло знать многих из "Битлз", потому что они выросли вместе с некоторыми членами моей семьи", – приводит слова Эррола Маска Times Radio.

Сейчас состояние Илона Маска оценивается в 425,2 млрд долларов.

Что касается достижений "Ливерпуля", то футбольный клуб набрал 46 очков за 19 матчей и расположился на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Аксинья Титова
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