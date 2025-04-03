#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
501.57
554.34
5.98
Спорт

Александр Овечкин стал популярнее Илона Маска

Хоккеист, лед, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 03:20 Фото: Instagram/capitals
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин опередил бизнесмена Илона Маска по количеству упоминаний в новостях в марте 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным "Дзен Новостей", в марте 2025 года число публикаций про хоккеиста Александра Овечкина в СМИ увеличилось в 1,5 раза по сравнению с февралем и составило 5809 в сравнении с 3826 месяцем ранее.

По этому показателю он опередил не только российских и зарубежных спортсменов, но и популярных общественных деятелей и предпринимателей. Таким образом, по количеству упоминаний в новостях Овечкин обошел Илона Маска на 10%.

Также Овечкина упоминали в СМИ в 1,6 раза чаще, чем российского футболиста Артёма Дзюбу, и в 6,3 раза чаще, чем чемпиона мира аргентинца Лионеля Месси.

Ранее стало известно, что Овечкин в течение недели может улучшить сразу два рекорда Гретцки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Овечкин в течение недели может улучшить сразу два рекорда Гретцки
Спорт
17:07, 03 апреля 2025
Овечкин в течение недели может улучшить сразу два рекорда Гретцки
Легендарный бразилец Кафу прибыл в Алматы
Спорт
16:01, 03 апреля 2025
Легендарный бразилец Кафу прибыл в Алматы
Месси не смог спасти команду от поражения в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
Спорт
15:03, 03 апреля 2025
Месси не смог спасти команду от поражения в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: