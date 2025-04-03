Александр Овечкин стал популярнее Илона Маска

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин опередил бизнесмена Илона Маска по количеству упоминаний в новостях в марте 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным "Дзен Новостей", в марте 2025 года число публикаций про хоккеиста Александра Овечкина в СМИ увеличилось в 1,5 раза по сравнению с февралем и составило 5809 в сравнении с 3826 месяцем ранее.

По этому показателю он опередил не только российских и зарубежных спортсменов, но и популярных общественных деятелей и предпринимателей. Таким образом, по количеству упоминаний в новостях Овечкин обошел Илона Маска на 10%.

Также Овечкина упоминали в СМИ в 1,6 раза чаще, чем российского футболиста Артёма Дзюбу, и в 6,3 раза чаще, чем чемпиона мира аргентинца Лионеля Месси.

Ранее стало известно, что Овечкин в течение недели может улучшить сразу два рекорда Гретцки.