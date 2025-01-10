Знаменитый пловец лишился десяти олимпийских медалей из-за пожаров в США
50-летний именитый в прошлом пловец снимал дом в Лос-Анджелесе, откуда на днях был вынужден эвакуироваться, когда пламя подошло совсем близко. Из дома он успел забрать только собаку, картину деда и деревянную фигурку, подаренную дочерью.
К сожалению, Гэрри не сумел захватить свои десять олимпийских медалей, пишет Swimming World.
Фото: Instagram/garyhall.jr
Сейчас в Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В результате этих событий погибли не менее пяти человек и уничтожено более тысячи строений.
Гэри Холл-младший является пятикратным олимпийским чемпионом, трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером летних Игр, а также в его активе три "золота" мировых первенств.
Накануне из-за этих пожаров перенесен матч регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Шарлотт Хорнетс".