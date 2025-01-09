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Спорт

Матч НБА перенесли из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Матч НБА перенесли из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 04:18 Фото: Instagram/nba
Матч регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Шарлотт Хорнетс" перенесли из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Игра должна была пройти 10 января в Лос-Анджелесе.

"Вся семья НБА направляет свои мысли и поддержку сообществу Лос-Анджелеса в это непростое время. Мы благодарны тысячам местных пожарных и спасателей, которые продемонстрировали большую храбрость. Наши молитвы остаются с теми, кто пострадал от невообразимых разрушений, вызванных лесными пожарами, – говорится в заявлении НБА.

Дата проведения перенесенной игры будет объявлена позднее.

Ранее сообщалось, что 73 казахстанских студента находятся в охваченной пожарами Калифорнии.

Аксинья Титова
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