Матч НБА перенесли из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Фото: Instagram/nba

Матч регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Шарлотт Хорнетс" перенесли из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Игра должна была пройти 10 января в Лос-Анджелесе. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NBA (@nba) "Вся семья НБА направляет свои мысли и поддержку сообществу Лос-Анджелеса в это непростое время. Мы благодарны тысячам местных пожарных и спасателей, которые продемонстрировали большую храбрость. Наши молитвы остаются с теми, кто пострадал от невообразимых разрушений, вызванных лесными пожарами, – говорится в заявлении НБА. Дата проведения перенесенной игры будет объявлена позднее. Ранее сообщалось, что 73 казахстанских студента находятся в охваченной пожарами Калифорнии.

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